VIDEO: Viral Pria Muslim Diikuti Anjing yang Terlihat Sedih ke Tempat Kerja, Ternyata Ini Faktanya

TRIBUN-TIMUR.COM - Seorang pria Muslim, Ridhuan mengunggah kebersamaannya bersama anjing liar yang ditemukan dekat tempat tinggalnya.

Unggahannya itu pun viral di media sosial.

Viralnya video tersebut karena anjing terlihat sedih atau mengeluarkan air mata, ketika Ridhuan ingin kembali ke tempat asalnya setelah pekerjaannya selesai di sebuah pusat perbelanjaan.

Ridhuan atau pemilik akun Twitter @AtukNature, menjelaskan anjing yang viral itu baru dekat dengan dirinya.

“Saya tidak rawat dari kecil, saya bertemu dengan anjing itu bisa dikatakan baru satu bulan,” jelas Ridhuan pada Serambinews, Sabtu (22/8/2020).

Ridhuan mengakui, hal yang dilakukannya tentu menimbulkan perdebatan, karena bagi muslim dekat dengan anjing agak tabu karena anjing, terutama air liurnya mengandung najis.

Ia mengakui tahu terkait hukum Islam jika dekat dengan anjing, ia juga menjelaskan dirinya menjaga batasan dengan anjing.

“Pasti ada yang tidak suka karena saya dekat dengan anjing dan memberi dia makan, apalagi bagi seorang Muslim, perkara ini pastinya dipandang serius.

Tapi tidak mengapa, selagi saya menjaga batasan dan mengetahui hukum, rasanya berbagai pandangan negatif dan kecaman itu tidak berefek pada saya, They don’t need to know what my intentions, biar Allah yang menentukan,” ungkapnya.

Dalam beberapa video yang diunggah Ridhuan pada akun Twitter @AtukNature, terlihat momen kedekatan dirinya dengan beberapa anjing dan mendapat perhatian.