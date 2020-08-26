Breaking News:

Golkar Sulsel

VIDEO: TP-Muhiddin Absen, Abdillah, Farouk, Imran Rapat Formatur di Kantor Golkar Sulsel

Tiga dari lima formatur kepengurusan Partai Golkar Sulsel periode 2020-2025 rapat formatur di Kantor DPD I Partai Golkar Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tiga dari lima formatur kepengurusan Partai Golkar Sulsel periode 2020-2025 rapat formatur di Kantor DPD I Partai Golkar Sulsel, Jl Bontolempangan, Makassar, Selasa (25/8).

Mereka, Abdillah Natsir, Farouk Mappaselling Betta, dan Imran Tanri Tatta.

Seusai rapat atau sekira pukul 14.30 wita, ketiganya menggelar jumpa pers di depan pintu utama kantor Golkar.

Sekretaris DPD I Golkar Sulsel demisioner Abdillah Natsir mengawali pembicaraan.

Ia menyampaikan hasil pertemuan tertutup itu dengan didampingi Aru sapaan Farouk M Betta disebelah kiri dan Imran di kanan.(*)

Laporan wartawan tribuntimur.com / Abdul Azis Alimuddin

Tags
Golkar Sulsel
Abdillah Natsir
Farouk Mappaselling Betta
News Video
Berita Terkait :#Golkar Sulsel
Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
Video Pilihan
Tak Mau Tanggung Jawab, Pemuda di Lampung Lempar Pacarnya yang Hamil 6 Bulan ke Sungai
Tak Mau Tanggung Jawab, Pemuda di Lampung Lempar Pacarnya yang Hamil 6 Bulan ke Sungai
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan