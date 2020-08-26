Golkar Sulsel
VIDEO: TP-Muhiddin Absen, Abdillah, Farouk, Imran Rapat Formatur di Kantor Golkar Sulsel
Tiga dari lima formatur kepengurusan Partai Golkar Sulsel periode 2020-2025 rapat formatur di Kantor DPD I Partai Golkar Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tiga dari lima formatur kepengurusan Partai Golkar Sulsel periode 2020-2025 rapat formatur di Kantor DPD I Partai Golkar Sulsel, Jl Bontolempangan, Makassar, Selasa (25/8).
Mereka, Abdillah Natsir, Farouk Mappaselling Betta, dan Imran Tanri Tatta.
Seusai rapat atau sekira pukul 14.30 wita, ketiganya menggelar jumpa pers di depan pintu utama kantor Golkar.
Sekretaris DPD I Golkar Sulsel demisioner Abdillah Natsir mengawali pembicaraan.
Ia menyampaikan hasil pertemuan tertutup itu dengan didampingi Aru sapaan Farouk M Betta disebelah kiri dan Imran di kanan.(*)
Laporan wartawan tribuntimur.com / Abdul Azis Alimuddin
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas