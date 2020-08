Sempat Tertunda, Besok Presiden Jokowi Launching Pencairan BLT Rp 600 Ribu untuk Karyawan Swasta

Ilustrasi. Selain BLT via BPJS Ketenagakerjaan / BP Jamsostek dan Kartu Prakerja, daftar bantuan di era Jokowi untuk Anda.

TRIBUN-TIMUR.COM - Sempat ditunda, bantuan subsidi untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta akan diluncurkan Presiden Joko Widodo, Kamis (27/8/2020).

Kabar ini diumumkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, seperti diberitakan Kontan.

BPJS Ketenagakerjaan sudah menyerahkan data calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah sebanyak 25 juta pekerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan pada 24 Agustus 2020 lalu.

"Insya Allah akan diagendakan launching bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah besok pada Kamis 27 Agustus 2020 oleh Presiden Jokowi," kata dia saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (26/8/2020).

Kini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan administrasi untuk proses transfer tahap pertama.

• Diungkap Said Didu di ILC TV One, Ternyata Ada Bahaya di Balik Jokowi Jor-joran Bangun Infrastruktur

Bantuan tahap pertama ini ditargetkan selesai pada akhir Agustus.

Nantinya proses penyaluran bantuan akan dilakukan per minggu dengan target sekurang-kurangnya 2,5 juta penerima.

"Mudah-mudahan seluruh proses ini bisa berjalan sesuai yang kami laksanakan yakni pada akhir Agustus ini tahap pertama. Kami merencanakan per batch per minggu, sekurang-kurangnya 2,5 juta per minggu kami lakukan," jelas dia.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kepada Organisasi Buruh Internasional (ILO) memaparkan langkah-langkah pemerintah menekan jumlah pengangguran selama pandemi Covid-19 secara virtual, Kamis (2/7/2020).(Dokumentasi Humas Kementerian Ketenagakerjaan) (Dokumentasi Humas Kementerian Ketenagakerjaan)

Persyaratan Bantuan Rp 600 Ribu untuk Pekerja Swasta

1. Karyawan Swasta