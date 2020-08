Inilah Sosok Ovi Dian Presenter Tajir yang Viral Miliki Lapangan Golf dan Masjid di Belakang Rumah

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Nama Ovi Dian belakangan menjadi perbincangan. Hal tersebut setelah rumahnya disorot dalam di Channel YouTube Boy William, Selasa (25/8/2020) kemarin.

Tak main-main, Ovi Dian memiliki lapangan golf yang luas di halaman belakang rumahnya.

Memasuki pintu utama, Boy William dibuat terkejut melihat rumah presenter sekaligus model Ovi Dian yang mengusung konsep khas tradisional Indonesia.

“Sorry gue baru ada waktunya, tapi gila man, this house is tradisional,” kata Boy William dalam video berjudul ‘Ada Lapangan Golf Dan Mesjid Pribadi Di Halaman Rumah! Ovi Dian ngundang Boy! #DibalikPintu’.

Tak sampai di situ, Boy William juga takjub dengan halaman rumah Ovi Dian yang bergaya khas seperti rumah di Bali.

“Oh my God, this is like Bali ya,” ujar Boy William.

Ovi Dian jadi viral setelah terungkap miliki lapangan golf dan masjid di area rumahnya (Istimewa)

Ovi Dian tak perlu repot untuk pergi liburan ke Bali. Menurut dia halaman tersebut sudah memberikan nuansa seperti di Bali.

Tak hanya lapangan golf, bahkan Ovi Dian memiliki masjid yang besar yang juga terletak di belakang rumahnya.

Boy William dibuat terpukau saat memasuki masjid dengan ornamen yang sangat indah

Masjid tersebut terlihat begitu luas dan dibuat dengan mengambil tema Masjid Nabawi yang ada di Madinah.