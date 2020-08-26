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Ngovi Tribun Timur

Hari Ini Ngovi Bareng Ketua REI Sulsel, Bahas Hari Perumahan Nasional, Merdeka Memiliki Rumah

Program Ngobrol Virtual (Ngovi) Tribun Timur hadir kembali, Rabu (26/8/2020). Seri ini akan ngobrol bersama Ketua REI Sulawesi Selatan, M Sadiq

zoom-inlihat foto Hari Ini Ngovi Bareng Ketua REI Sulsel, Bahas Hari Perumahan Nasional, Merdeka Memiliki Rumah
TRIBUN-TIMUR.COM
Ngovi Bareng Ketua REI Sulsel, Bakal Bahas Hari Perumahan Nasional, Merdeka Memiliki Rumah 

TRIBUN-TIMUR.COM- Program Ngobrol Virtual (Ngovi) Tribun Timur hadir kembali, Rabu (26/8/2020).

Untuk diketahui Ngovi merupakan salah satu program berbincang secara virtual bersama dengan sederet tokoh ataupun sosok tertentu.

Membahas beragam hal yang aktual dan juga menarik.

Pada seri ini akan ngobrol bersama Ketua REI Sulawesi Selatan, M Sadiq.

Adapun tema yang diangkat pada seri ini Hari Perumahan Nasional Merdeka Memiliki Rumah.

Bersama host Jurnalis Tribun Timur, Desi Triana tentunya akan mengulik tentang bagaimana memerdekakan diri dengan memiliki rumah sendiri.

Simak selengkapnya dalam tayangan Ngovi di channel youtube Tribun Timur, Rabu (26/8/2020) pukul 16.00 wita.

Tags
Ngovi Tribun Timur
REI Sulsel
Ngobrol Virtual
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Penulis: Desi Triana Aswan
Editor: Suryana Anas
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