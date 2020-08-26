Ngovi Tribun Timur
Hari Ini Ngovi Bareng Ketua REI Sulsel, Bahas Hari Perumahan Nasional, Merdeka Memiliki Rumah
Program Ngobrol Virtual (Ngovi) Tribun Timur hadir kembali, Rabu (26/8/2020). Seri ini akan ngobrol bersama Ketua REI Sulawesi Selatan, M Sadiq
TRIBUN-TIMUR.COM
Ngovi Bareng Ketua REI Sulsel, Bakal Bahas Hari Perumahan Nasional, Merdeka Memiliki Rumah
TRIBUN-TIMUR.COM- Program Ngobrol Virtual (Ngovi) Tribun Timur hadir kembali, Rabu (26/8/2020).
Untuk diketahui Ngovi merupakan salah satu program berbincang secara virtual bersama dengan sederet tokoh ataupun sosok tertentu.
Membahas beragam hal yang aktual dan juga menarik.
Pada seri ini akan ngobrol bersama Ketua REI Sulawesi Selatan, M Sadiq.
Adapun tema yang diangkat pada seri ini Hari Perumahan Nasional Merdeka Memiliki Rumah.
Bersama host Jurnalis Tribun Timur, Desi Triana tentunya akan mengulik tentang bagaimana memerdekakan diri dengan memiliki rumah sendiri.
Simak selengkapnya dalam tayangan Ngovi di channel youtube Tribun Timur, Rabu (26/8/2020) pukul 16.00 wita.
Berita Terkait :#Ngovi Tribun Timur
|Setoran Awal Haji Hanya Rp 100 Ribu di BCA Syariah
|BCA Syariah Tumbuh dari Aset Awal Rp 900 M Jadi Rp 8,9 T Selama 10 Tahun
|BNNP Sulsel: Pandemi Covid, Penyalahgunaan Narkoba Kini Juga Virtual
|Kasus Narkoba di Sulsel Meningkat Selama Pandemi Covid-19, BNN Sulsel: Ada Pergeseran Tren
|BNN Sulsel: Jumlah Pemuda Penyalahguna Narkoba di Sulsel Peringkat 6 Nasional. Lihat Videonya
Penulis: Desi Triana Aswan
Editor: Suryana Anas