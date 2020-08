BEGINI Cara Mudah Cek BLT UMKM Rp 2,4 Juta, Tak Punya Rekening Jangan Khawatir

TRIBUN-TIMUR.COM,- Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Bantuan Presiden (BanPres) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku UMKM sebesar Rp 2,4 juta pada Senin (24/8/2020).

Bagi pelaku UMKM yang mengajukan BLT UMKM Rp 2,4 juta dan dinyatakan lolos akan mendapatkan pemberitahuan melalui pesan singkat atau SMS dari bank penyalur.

Beberapa bank penyalur tersebut, di antaranya BRI, BNI dan Bank Syariah Mandiri.

Setelah mendapat pesan, penerima diminta melakukan verifikasi ke bank penyalur hingga proses pencairan.

Adapun penyaluran BLT ini dilakukan sampai September 2020.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki mengungkapkan skema pencairan dana bantuan melalui rekening bank masing-masing.

"Jadi pelaku usaha mikro yang layak mendapatkan bantuan ini akan ditentukan, lalu ketika dananya sudah cair, pelaku usaha mikro akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 2,4 juta di rekening mereka masing-masing, by name by address," ujarnya melalui siaran pers, Rabu, Jakarta, (26/8/2020).

Dana bantuan pemerintah ini akan menyasar semua sektor UMKM di seluruh Indonesia, termasuk di pelosok-pelosok daerah yang belum tersentuh perbankan.

Bahkan, UMKM yang belum memiliki rekening bank pun akan dibuatkan rekening baru.

"Untuk pendataan calon penerima program ini, kami menjemput data dari daerah lewat kepala dinas, koperasi, bank perkreditan rakyat, bank pembangunan daerah, himpunan bank milik negara dan pemodalan Nasional Madani," kata Teten.