Tema ILC Malam Ini di TvOne, Waduh, Kok Kejaksaan Agung Terbakar? Saksikan di Live Streaming

TRIBUN-TIMUR.COM - Program talk show Indonesia Lawyers Club atau ILC TVOne akan kembali hadir pada pekan ini.

ILC disiarkan secara langsung di TvOne.

Di mana pada Selasa 25 Agustus 2020 ini, tayangan ILC akan ditayangkan seperti biasa, mulai pukul 20.00 WIB.

Kepastian tayangnya ILC malam ini tersebut diumumkan oleh sang Presiden ILC melalui media sosial Twitter.

Dalam unggahan terkait penayangan ILC Tv One terbaru itu, ia juga mengungkapkan topik ILC tv One yang akan menjadi tema ILC Selasa 25 Agustus 2020 ini.

Tema ILC Tv One dalam siaran langsung Tv One Selasa ini tersebut yakni terkait dengan peristiwa terbakarnya gedung Kejaksaan Agung atau Kejagung pada Sabtu malam lalu.

Dear Pencinta ILC, Diskusi kita Selasa pukul 20.00 WIB, berjudul: "Waduh, Kok Kejaksaan Agung Terbakar?" Selamat menyaksikan. #ILCKejaksaanAgungTerbakar,"

Demikian unggahan Karni Ilyas soal Tema ILC malam ini alias ILC terbaru edisi 25 Agustus 2020 tersebut.

Tayangan ILC malam ini dan pembahasan topik ILC Tv One tersebut tentunya bisa Anda saksikan di siaran langsung Tv One.

Selain itu, tentunya juga bisa disaksikan di siaran tv online Tv One, Tv One Streaming, Tv Online Tv One Live.

Berikut beberapa di antara link live streaming Tv One untuk menyaksikan siaran langsung ILC tebaru, ILC Tv One edisi Selasa 25 Agustus 2020: