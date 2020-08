19 Pemuda di Soppeng Ditangkap Polisi Gara-gara Bobol Kartu Kredit WNA

TRIBUNSOPPENG.COM, WATANSOPPENG - Polres Soppeng membongkar sindikat pembobol kartu kredit orang luar negeri, Selasa (25/8/2020).

Pada kasus itu, ada 19 pemuda yang dinyatakan sebagai tersangka.

Mereka adalah, AL (21), MJ (23), RN (17), AS (25), RS (24), IB (30), TH (18), MS (20), AS (15), AJ (17), FJ (16), SV (30), SS (23), AB (19), MS (21), AU (19), AM (24), RZ (28), dan DR (23).

Dari keterangan tertulis Kasat Reskrim Polres Soppeng, AKP Amri, para pemuda tersebut diamankan Jl Pahlawan lorong 1, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada Minggu (23/8/2020) lalu.

"Pada saat penangkapan terdapat 23 orang yang diamankan, namun setelah pemeriksaan maka alat bukti yang cukup mengarah kepada 19 orang dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, saat ini sudah dalam penahanan," katanya.

Sebagaimana diketahui, para pemuda tersebut mengakses data kartu kredit orang lain untuk kemudian ditransmisikan ke aplikasi milik pelaku sebagai penampung dana dari beberapa kartu kredit yang diakses oleh pelaku.

"Motifnya untuk menguntungkan diri sendiri, dari uang dollar yang ditampung akhir masuk ke rekening pelaku dalam bentuk rupiah," katanya.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 29 laptop, 1 PC desktop, dan 21 ponsel.

Para pemuda tersebut pun dikenakan pasal 48 ayat (1) jo pasal 32 ayat (1) (Penjara 8 tahun dan/atau denda 2 miliar) dan/atau pasal 46 ayat (1) jo pasal 30 ayat (1) (Penjara 6 tahun dan/atau denda 600jt) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.