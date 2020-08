Harga Emas Dunia Senin (24/8) Melemah, Emas Antam Turun Rp 4.000 Jadi Rp 1.023.000 Per Gram

TRIBUN-TIMUR.COM - Harga emas melemah pada Senin (24/8) pagi. Mengutip Bloomberg pada pukul 09.09 WIB, harga emas di pasar spot ada di level US$ 1.934,33 per ons troi alias melemah 0,32%.

Sementara harga emas berjangka Comex untuk pengiriman Desember 2020 melemah 0,21% ke level US$ 1.942,90 per ons troi.

Harga emas memang cenderung melemah sejak sepekan lalu. Penguatan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama lain menjadi salah satu penyebabnya.

"Penguatan lebih tinggi pada dollar AS telah memberikan tekanan pada emas," ujar David Madden, Analis Pasar CM seperti dikutip Reuters.

Harga emas juga tetap berada dalam jalur penurunan meski sejumlah data ekonomi dari berbagai negara masih menunjukkan tanda-tanda yang negatif.

Emas Antam

Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) terkoreksi pada hari Senin (24/8).

Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 1.023.000. Harga emas Antam ini turun Rp 4.000 dari harga Minggu (23/8) yang juga berada di Rp 1.027.000 per gram.

Sementara, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga turun Rp 6.000 menjadi di Rp 919.000.

Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per hari ini dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 541.500

Harga emas 1 gram: Rp 1.023.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.895.000

Harga emas 10 gram: Rp 9.725.000

Harga emas 25 gram: Rp 24.187.000

Harga emas 50 gram: Rp 48.495.000

Harga emas 100 gram: Rp 96.512.000

Harga emas 250 gram: Rp 241.015.000

Harga emas 500 gram: Rp 481.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 963.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas.

Sumber: Kontan