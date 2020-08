Tips Agar Puasa Senin Kamis Kamu Berjalan Lancar Selama Musim Kemarau, Termasuk Bacaan Niatnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebagian umat Muslim akan memanfaatkan hari Senin untuk melakukan puasa sunnah Senin Kamis. Ibadah ini diyakini ampuh melatih menekan hawa nafsu. Hanya saja, terkadang menjalankan puasa sunnah banyak godaan dan terasa lebih berat dibandingkan puasa wajib Ramadhan.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis.” (HR. An Nasai no. 2362 dan Ibnu Majah no. 1739)

Nah, agar puasa sunnah Anda berjalan dengan lancar, ada baiknya mengikuti beberapa tips berikut ini:

1. Makan Sahur

Sahur merupakan persiapan seseorang sebelum puasa. Sahur akan menambah nilai seseorang ketika berpuasa.

Jangan sampai saat sudah niat berpuasa, jadi batal karena nggak sempat atau malas sahur dini hari sebelumnya.

Melewatkan sahur bisa membuatmu lemas seharian, apalagi jika aktivitasmu bertumpuk dan beragam. Usahakan makan sahur di waktu akhir, agar kuat menjalani puasa seharian.

2. Menu Sahur Bergizi

Puasa itu artinya kamu menahan lapar selama kurang lebih 14 jam (kalau di Indonesia). Agar stamina tetap stabil selama berpuasa, kamu wajib makan-makanan bergizi selama sahur.

Setidaknya harus ada karbohidrat kompleks dan makanan berprotein tinggi yang tersaji dalam menumu.