Foto-foto Chloe Xaviera Keponakan Agnez Mo yang Baru Rayakan Ulang Tahun ke-17,Wajah Ibunya Tersorot

TRIBUN-TIMUR.COM - Mungkin buat kamu penggemar Agnez Mo, pastinya mengenal sosok keponakan sang diva, Chloe Xaviera.

Keponakan Agnez Mo itu baru saja merayakan ulang tahun Sweet Seventeen atau 17 tahun.

Di usia yang sudah terbilang beranjak dewasa, Chloe merayakannya dengan keluarga dan para sahabat.

Gadis kelahiran 20 Agustus 2003 silam ini nampak memakai dress pendek bermotif kebaya, di acara perayaan ulang tahunnya.

• Anang Hermansyah Ternyata Pernah Buat Nikita Mirzani Sakit Hati Sebelum Syahrini, Sampai Menangis

• Agnez Mo Pacaran dengan Eks Pemain PSM Makassar? Raphael Maitimo Bantah Tapi Foto-foto Ini Buktinya

• Lirik Lagu Terbaru Agnez Mo Fuckin Boyfriend, Masuk Daftar Trending YouTube

Sedangkan para tamu yang hadir memakai pakaian serba hitam.

Termasuk sang tante Agnez Mo yang juga hadir memakai kemben warna hitam dan celana panjang warna hitam.

Sebelumnya, Agnez memberikan ucapan kepada sang keponakan tercinta.

Ia menyebut akan menjadi orang yang selalu ada untuk keponakannya itu.

"My beloved niece, you’re 17 years old today! :'(

i still remember when you were a baby and i held u in my arms til u fell asleep.