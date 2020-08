LAMA Hilang & Tiba-tiba Muncul Dilamar, Siapa Sosok Calon Suami Regina Idol?

TRIBUN-TIMUR.COM,- Regina Idol membuat publik kaget.

Bagaimana tidak.

Sudah lama tidak muncul dilayar kaca dan tiba-tiba nongol lagi dengan kabar dilamar.

Lalu siapa sosok pria yang berhasil menaklukkan hati jebolan Inodnesian Idol tersebut?

Kabar bahagia datang dari pemenang Indonesian Idol tahun 2012 atau musim ketujuh yakni Regina Ivanova.

Penyanyi kelahiran Jakarta, 4 Desember 1986 silam ini baru saja mengumumkan ia telah dilamar oleh sang kekasih.

Lamaran belum resminya itu dilakukan di atas kapal saat mereka sedang berlibur bersama di Bali.

Regina mengaku bahagia akhirnya ia akan segera menikah.

"Soon to be Mrs