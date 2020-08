BE Permata FT Unhas Bahas Polemik Tambang Pasir Laut

Badan Eksekutif Persatuan Mahasiswa Tambang Fakultas Teknik (BE Permata FT) Unhas membahas Polemik Tambang Pasir Laut

BE Permata FT

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Eksekutif Persatuan Mahasiswa Tambang Fakultas Teknik (BE Permata FT) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Minezone Z Panel Discussion.

Acara tersebut mengangkat tema 'Polemik Tambang Pasir Laut', Sabtu (22/8/2020) via aplikasi Zoom dan YouTube.

Kegiatan yang dihadiri kurang lebih 100 peserta ini diisi dengan 3 materi yaitu Regulasi dan Peranan Pemerintah Menangani Tambang Pasir Laut oleh Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral ESDM, Potensi, Aspek Teknis, dan Dampak Pasir Laut oleh Ceo PT Thalweg Nusantara, dan Kondisi serta Analisis Dampak dari Kegiatan Tambang Pasir Laut oleh Koordinator JATAMNAS.

Menteri Kajian, Aksi Strategis, dan Advokasi Bem Permata FT Unhas Albert Hero mengatakan bahwa kegiatan tersebut digelar karena melihat isu-isu terkait polemik tambang pasir laut yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat terkhusus di Kota Makassar.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah bentuk upayah meningkatkan literasi dan pola pikir kritis mahasiswa terhadap kebijakan dan isu-isu terkait industri pertambangan, menjawab peranan mahasiswa sebagai iron stock, moral force, social control, guardian of value, dan agent of change menyikapi isu di masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kegiatan tersebut berupaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

"Sehingga dapat menyikapi dan dapat memberi pengaruh positif serta solusi sebagai wujud nyata peranan mahasiswa di tengah masyarakat," terangnya.

Dirinya berharap kegiatan tersebut bisa membuat mahasiswa peka terhadap peranannya tersebut kondisi sosial masyarakat.

"Diharapkan melalui kegiatan ini mahasiswa akan terus peka akan peranannya terhadap kondisi sosial masyarakat dan terus meningkatkan kemampuan argumentasi dalam menyuarakan aspirasi," harap Albert Hero. (*)