VIDEO: Video Anaknya Viral, Ibunda Adhisty Zara Minta Netizen Setop Menghujat

TRIBUN-TIMUR.COM - Sofia Yulinar akhirnya buka suara setelah sang anak, Zara eks JKT48 ramai diperbincangkan hingga dihujat karena video mesra dengan pacar.

Adhisty Zara atau Zara eks JKT48 kini tengah ramai menjadi buah bibir.

Bintang film Keluarga Cemara tersebut menjadi perhatian setelah video mesranya bersama sang kekasih, Zaki Pohan viral di media sosial.

Video tersebut langsung menuai reaksi beragam dari warganet hingga menjadi Trending Topic Twitter.

Banyak yang memberikan support kepada Zara dan ada pula yang memberika hujatan kepada gadis berusia 17 tahun tersebut.

Berdasarkan pantauan TribunStyle.com, Zara kini menonaktifkan kolom komentar di Instagram.

Tak hanya itu, Zara juga terlihat menghapus foto profilnya.

Mendapati anaknya dihujat, Sofia Yulinar ibunda Zara akhirnya angkat bicara.

Ia menegaskan saat ini kondisi mental sang anak jauh lebih penting.

Hal itu terlihat pada unggahannya di Instagram Story, Kamis (20/8/2020).

"Untuk saat ini tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa dan mental anakku.

Stop judging, please. Im with her no matter what," tulis Sofia.

Postingan ibunda Zara eks JKT48 (Instagram @mrssaladin)

