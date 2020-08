Tips Menjadi Entrepreneur Sukses Ala Ingrid Mattualy: Mulai Aja Dulu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ingrid Mattualy berbagi tips menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur.

Tips-tips itu disampaikannya di Sulsel Youngpreneur Tribun Timur, Jumat (21/8/2020) malam.

Acara yang dipandu oleh Uji Nurdin tersebut disiarkan langsung di YouTube Tribun Timur.

Dirinya mengatakan bahwa memulai usaha tidak mesti apa yang kita sudah. Menurutnya, lebih ke melihat kesempatan dan apa yang kita punya.

"Kayaknya lebih ke melihat kesempatan dan apa yang kita punya aja, kebetulan dapat kopi yang cocok dan dapat tempat yang kita pikir ready, ya udah kita mulai aja dulu. Walaupun menunya belum banyak, nga apa-apa mulai aja dulu. Jangan harus tunggu nanti, tunggu nanti, siapnya kapan," katanya.

Owner La Kopi itu juga menjelaskan bahwa memulai sesuatu tidak harus menjadi jadi the best (terbaik). Tapi harus mempunyai keunikan.

"Ini juga tipsnya, jadi pada saat entrepreneur memulai sesuatu, ngak bilang harus the best, tapi harus ada keunikan tersendiri. Jadi kalau mau dibilang best itu kan tergantung selera.

Lebih ke spesialisasi, apa sih yang bikin beda saya dengan orang lain," jelasnya.

Selain itu, konsistensi menurutnya juga sangatlah penting

"Dan konsistensi, jangan hari ini saya datang rasanya gini, besok saya datang beda lagi," lanjutnya.

Dia juga menyebut inovasi dibutuhkan untuk menarik orang datang.