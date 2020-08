Telkomsel Punya Cara Baru Permudah Pelanggan Nikmati Konten The Walt Disney Company

Telkomsel hadirkan Disney plus Hotstar, untuk menawarkan cara baru bagi pelanggannya menikmati beragam konten menarik dari deretan brand ikonik milik The Walt Disney Company

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tribuners! Telkomsel sebagai telekomunikasi digital terbesar di Indonesia, berkolaborasi dengan layanan streaming yang telah dinanti yakni Disney plus Hotstar, untuk menawarkan cara baru bagi pelanggannya menikmati beragam konten menarik dari deretan brand ikonik milik The Walt Disney Company

Telkomsel secara konsisten menghadirkan hiburan terbaik karya anak bangsa kepada seluruh masyarakat Indonesia dari segala usia, melalui jaringan broadband terdepan.

Menggandeng Disney plus Hotstar menjadi bagian dari upaya Telkomsel untuk The Home of Entertainment.

Telkomsel menghadirkan layanan dan solusi hiburan digital kualitas dunia bagi masyarakat Indonesia, didukung oleh jaringan broadband.

Upaya ini juga tercermin dari pengembangan jaringan Telkomsel yang selalu menempatkan kualitas dan kapasitas sebagai prioritas utama.

Jaringan Telkomsel kini telah menjangkau hampir seluruh populasi Indonesia melalui jaringan 4G LTE di seluruh penjuru negeri.

Tujuannya ialah, untuk memastikan pengalaman gaya hidup digital terbaik bagi pelanggan.

Layanan ini dapat dinikmati pelanggan setia mulai 5 September 2020 mendatang. Dimana, layanan streaming Disney plus Hotstar sudah dapat diakses melalui perangkat yang terkoneksi dengan internet seperti smartphone baik android dan IOS.

Kemudian aplikasi browser, dan beberapa perangkat TV yang terhubung dengan internet (Android TV dan Fire TV Stick), serta beberapa perangkat lainnya yang akan tersedia dalam waktu dekat.

Menariknya, untuk memastikan masyarakat Indonesia mendapat pilihan terbaik hanya di Telkomsel.