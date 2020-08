Beraninya Benjamin Bland! Peneliti Australia Kritik Keras Presiden RI Jokowi, Reaksi Rocky Gerung

TRIBUN-TIMUR.COM - Belum terbit, buku berjudul Man of Contradiction: Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia sudah menuai sorotan.

Pasalnya, buku ini mengeritik Presiden RI Jokowi di sejumlah kebijakannya. Terutama penanganan Covid-19 di Indonesia.

Penulisnya adalah peneliti dari Australia, Benjamin Bland.

Bagaimana reaksi Rocky Gerung, akademisi yang juga getol menyentil kebijakan Presiden Jokowi?

Bukunya mengkritik habis-habisan Pemerintahan Jokowi.

Terutama cara Jokowi menghadapi Pandemi Covid-19.

Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadikan sebagai judul sebuah buku yang akan diterbitkan di Australia.

Dilansir TribunWow.com, buku dengan judul Man of Contradiction: Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia itu rencananya akan terbit pada 1 September 2020 mendatang.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan bahwa judul tersebut akan sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Pernyataannya tersebut disampaikan dalam tayangan YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Sabtu (15/8/2020).