Benjamin Bland Mendadak Disorot, Peneliti Asing Kritik Keras Presiden Jokowi dan Reaksi Rocky Gerung

TRIBUN-TIMUR.COM - Bukan Rocky Gerung tapi Benjamin Bland yang melemparkan kritikan keras terhadap pemerintahan Jokowi lewat buku.

Benjamin Bland adalah peneliti asing.

Ia dari Australia.

Bukunya mengkritik habis-habisan Pemerintahan Jokowi.

Terutama cara Jokowi menghadapi Pandemi Covid-19.

Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadikan sebagai judul sebuah buku yang akan diterbitkan di Australia.

Dilansir TribunWow.com, buku dengan judul Man of Contradiction: Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia itu rencananya akan terbit pada 1 September 2020 mendatang.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan bahwa judul tersebut akan sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Pernyataannya tersebut disampaikan dalam tayangan YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Sabtu (15/8/2020).

