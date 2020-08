Jika ke Barcelona, Inilah Hal-hal yang Harus Dibenahi Ronald Koeman

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Setelah kekalahan yang dialami Barcelona pada perempat final Liga Champions, sang pelatih Quique Setien angkat kaki.

Seperti diketahui, karier Quique Setien sepertinya akan segera berakhir di Barcelona.

Pasalnya hasil dari perempat final Liga Champions tak begitu memuaskan.

Bahkan Barcelona hanya berhasil mendapatkan 2 poin.

Sedangkan lawannya, Bayern Muenchen berhasil meraih 8 poin.

Atas peristiwa tersebut, sebagai pengganti Setien, Ronald Koeman disebut bakal merapat ke Camp Nou.

Dilansir dari Tribunnews.com, Barcelona dikabarkan sudah punya pelatih baru.

Sosok itu adalah Ronald Koeman.

Laporan dari pakar transfer, Fabrizio Romano, mengatakan demikian.

"Ronald Koeman dipilih sebagai pelatih baru Barcelona. Dia akan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih timnas Belanda. Peresmian terjadi pekan ini," tulis jurnalis Sky Sports tersebut diakhiri dengan kata "here we go!".