Dulu Hidup Susah, Ganjar Pranowo Bahkan Pernah Jual Bensin Eceran, Boy William Terbelalak: Beneran?

TRIBUN-TIMUR.COM - Hidup memang misteri

Hanya Sang Pencipta lah yang tahu apa yang akan terjadi dengan kita di masa depan

Tak ada yang tahu nasib orang saat ini bisa berubah kedepannya

Roda nasib benar-benar dirasakan Ganjar Pranowo

Presenter ternama Boy William sampai tak percaya bagaimana dulu Gubernur Jawa Tengah itu hidup susah

Mulanya Boy William yang tengah berada di Semarang, Jawa Tengah itu berkesempatan mengunjungi rumah dinas Ganjar Pranowo.

Selama berkeliling melihat-lihat rumah dinas tersebut, Boy William banyak berbincang dengan tokoh yang banyak digemari masyarakat itu.

Di sebuah sudut rumah dekat jendela, Boy William penasaran bagaimana Ganjar Pranowo tumbuh di masa kecil.

"Pak Ganjar, how did you grow up? (bagaimana anda tumbuh)" tanya Boy William dikutip TribunJakarta dari YouTube Boy William (19/8/2020).

Ditanya begitu, Ganjar Pranowo mengaku dulu ia hidup susah dan serba kekurangn