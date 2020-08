Benarkah Giring Akan Maju di Pilpres 2024? Ini Kata Sang Istri

TRIBUN-TIMUR.COM - Jagat maya dibuat heboh dengan munculnya foto-foto eks vocalis Band Nidji yang disebut-sebut akan maju di Pemilihan Presiden RI 2024 mendatang. Giring yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menggantikan Grace Natali yang akan melanjutkan studi S2 di Singapura.

Dalam foto-foto yang beredar luas di media sosial tersebut, terlihat foto Giring dengan tulisan di sampingnya, Giring untuk Presiden 2024.

Foto ini diunggah oleh akun Twitter @infojakarta pada Sabtu (15/8/2020). Dalam baliho itu, terlihat foto Giring Ganesha yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden 2024 dinaungi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Giring untuk presiden 2024," berikut tulisan dalam foto yang diunggah @infojakarta.

Tak lama setelah itu, Cynthia Riza buka suara mengenai kabar suaminya, Giring Ganesha maju sebagai calon Presiden 2024. Hal itu terlihat dalam unggahan terbarunya di Instagram pada Minggu (16/8/2020).

Di situ, dia mengunggah ulang postingan akun @devi_tarya. Akun itu membagikan foto baliho Giring Ganesha bertuliskan, "Giring Untuk Presiden 2024". Foto itu diambil di kawasan Cihampelas Bandung, Jawa Barat. Gambar baliho itu berbeda dengan baliho yang sebelumnya viral di Twitter.

Ini menandakan tidak cuma satu baliho yang memasang "kampanye" Giring Ganesha tersebut. Sayangnya dalam unggahannya itu, Cynthia Riza tidak banyak menuliskan banyak komentar. Dia hanya meminta doa saja.



"Mohon doanya sis," tulisnya di Instagram Story.

Selanjutnya, dia juga membagikan foto berduanya bareng Giring Ganesha di feed Instagram. Tak lupa Cynthia Riza menyisipkan caption yang berisi dukungan buat mantan vokalis Nidji tersebut.

"Never above you , Never below you , Always beside you (Tidak pernah di atasmu, Tidak pernah di bawahmu, Selalu di sampingmu). Bismillah sayang doa dan dukunganku selalu menyertaimu. Love you lots," kata Cynthia Riza.