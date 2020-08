Promo Hanya Rp 75 Ribu Saja di HUT ke-75 RI, McD, KFC, The Harvest, Starbucks, JCO & Janji Jiwa

TRIBUN-TIMUR.COM - Banjir Promo Spesial di HUT ke-75 RI, Senin (17/8/2020)

Mulai dari Pizza Hut, KFC, Burger King, JCO, McD hingga Starbucks

Berbagai promo ini bisa kamu dapatkan berupa diskon atau potongan harga, beli satu gratis satu, atau harga spesial hanya Rp 75 ribu saja

Berikut daftar promo kuliner jelang HUT ke-75 RI sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari akun Instagram @giladiskonn dan @katalogpromosi.

1. Dunkin Donuts

Gerai Dunkin Donuts menggelar promo Paket Merdeka yang hanya dihargai Rp 75 ribu.

Konsumen bebas memilih 6 donut dan 2 minuman dingin selama 14-23 Agustus 2020.

Promo Paket Merdeka berlaku untuk umum tanpa syarat apapun serta berlaku untuk dine in maupun take away.

Istimewanya, promo Paket Merdeka dari Dunkin Donuts bisa digabung dengan promo cashback ShopeePay 30 persen dengan maksimal cashback Rp 15 ribu.

2. McDonalds