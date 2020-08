HUT ke-75 Republik Indonesia, Inilah 18 Kata-kata Mutiara Soekarno, Cocok untuk Dipasang di Sosmed

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tahun ini atau hari ini 17 Agustus 2020 tepat 75 tahun Indonesia merdeka.

Untuk merayakan hari kemerdekaan, tak ada salahnya berbagi ucapan di dunia maya.

Anda bisa mengunggah kata-kata semangat kepada pengikut Anda di media sosial.

Berikut 18 quotes terbaik yang berasal dari Presiden pertama Republik Indonesia (RI), Ir. Soekarno yang bertajuk kebangsaan.

Kutipan-kutipan ini cocok dikirimkan sebagai pesan atau update status sosial media (sosmed) saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia (RI).

Berikut kumpulan quotes Soekarno, dilansir dari laman goodreads.com:

Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56.(KEMDIKBUD) (via Kompas.com)

1. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.”

2. “This country, the Republic of Indonesia, does not belong to any group, nor to any religion, nor to any ethnic group, nor to any group with customs and traditions, but the property of all of us from Sabang to Merauke!”

3. “Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2 ½ sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita”