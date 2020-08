Diskon 45 Persen All Items di Gino Mariani TSM Makassar, Mothercare Tawarkan Diskon 70 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tribuners! Beragam promo menarik dihadirkan Trans Studio Mall (TSM) Makassar di Hari Kemerdekaan ke-75 RI.

Pantauan Tribun Timur, Senin (17/8/2020) sejumlah tenant menawarkan promo spesial.

Berlaku di beberapa tenant fashion maupun kids.

Nah, bagi Anda yang ingin mencari sepatu olahraga dan perlengkapan olahraga lainnya, Fisik Sport yang terletak di 1st Floor Trans Studio Mall Makassar juga memberikan potongan diskon hingga 50 persen.

Promo ini berlaku pada sejumlah koleksinya hingga 31 Agustus 2020.

Jangan lewatkan pula, promo Buy One Get One di gerai sepatu Wakai, 14-18 Agustus 2020.

Ada juga diskon 45 persen all items di tenant Gino Mariani periode 14 hingga 23 Agustus 2020.

Selain itu ada promo End of Season Sale dari tenant Mothercare yang menghadirkan diskon hingga 70 persen.

Penawaran ini berlaku dari 13 Agustus hingga13 September 2020.

Khusus tenant kecantikan, saatnya berbelanja produk The Body Shop favoritemu karena ada harga spesial diskon up to 50 persen.