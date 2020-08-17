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Cara Dapatkan Kuota SurpriseDeal Telkomsel, Promo Internet Murah Unlimited 30 Hari
SurpriseDeal dengan paket internet unlimited ini dihadirkan Telkomsel dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia (RI).
TRIBUN-TIMUR.COM - Cara Dapatkan Kuota SurpriseDeal Telkomsel, Promo Internet Murah Unlimited 30 Hari
Promo Internet Murah Telkomsel SurpriseDeal hari ini, Senin (17/8/2020), menawarkan kuota Unlimited 30 hari cuma seharga Rp 450 ribu.
Cara beli kuota SurpriseDeal Telkomsel juga ada di artikel ini.
Diketahui, Telkomsel menggelar lagi program promo 17 Agustus SurpriseDeal bagi para pelanggannya.
Berbeda dari paket SurpriseDeal sebelumnya, operator seluler pelat merah tersebut kini menghadirkan paket internet bebas kuota ( Unlimited, tanpa FUP).
Seperti dilansir dari Kompas dalam artikel 'Surprise Deal Telkomsel Hari Ini Beri Paket Internet Unlimited 30 Hari, Harganya?'
SurpriseDeal dengan paket internet unlimited ini dihadirkan Telkomsel dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia (RI).
Seperti sebelumnya, SurpriseDeal Telkomsel ini hanya bisa diaktifkan hari ini, Senin (17/8/2020), mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB.
Program ini juga berlaku bagi pelanggan prabayar (Simpati, Kartu As, Loop) dan pascabayar (Kartu Halo, kecuali corporate-paid).
Pelanggan prabayar bisa mendapatkan paket internet unlimited tanpa batas pemakaian wajar (fair usage policy/FUP) dengan harga Rp 450.000.
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