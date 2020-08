Akhirnya Mumtaz Anak Amien Rais Minta Maaf ke Wakil Ketua KPK, Hanum: Ayah Ajar Jangan Arogan

TRIBUN-TIMUR.COM - Menantu Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Mumtaz Rais, akhirnya meminta maaf kepada Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomolango.

Anak ketiga Amien Rais ini mengaku khilaf di atas pesawat.

Saat itu, Mumtaz Rais, menyebut dalam kondisi lelah hingga emosinya tak terkontrol dalam perjalanan dari Gorontalo - Makassar - Jakarta.

Kakak Mumtaz Rais, Hanum Salsabiela Rais, menyebut Mumtaz Rais harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Amien Rais sang ayah tak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk bersifat arogan kepada orang lain.

Melalui akun Instagram miliknya, Hanum menyebut persoalan adiknya banyak disangkutpautkan dengan sosok ayahnya dengan nada serangan dan hujatan.

"Pertama-tama, saya ingin mengucap istighfar seraya mengingatkan kepada kita bahwa sifat manusia dewasa adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya," tulis Hanum yang dikutip Tribun dalam akun Instagram miliknya, Jakarta, Sabtu (15/8/2020).

"Ia sudah paham dan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang melawan hukum atau tunduk dan patuh dan apa konsekuensinya," sambung Hanum.

Menurutnya, tidak ada dosa atau kesalahan seorang manusia yang kemudian ditimpakan kepada kedua orangtuanya atau keluarganya.

"One bad apple doesn’t spoil the whole bunch," ucapnya.