25 Kata Mutiara Ucapan Selamat HUT ke-75 RI Bahasa Inggris dan Indonesia Cocok di WhatsApp, FB, IG

TRIBUN-TIMUR.COM - Kumpulan Kata Mutiara Ucapan Hari Kemerdekaan, Independence Day Atau Ucapan Selamat HUT ke-75 RI cocok dibagikan di WhatsApp Facebook dan Instagram

Bulan Agustus bulan bergembira bagi warga negara Indonesia.

Di Bulan Agustus, ada peringatan 17 Agustus Dirgahayu Kemerdekaan RI. Tahun 2020 memasuki HUT 75 Proklamasi RI.

KUMPULAN Promo Kemerdekaan: Pizza Hut, KFC, McD, Richeese Factory, hingga Burger King, Cek Syaratnya

Di Atas Pelaminan Ridwan & Hj Rina Berurai Air Mata, Orangtua Mempelai Lelaki Tewas Kecelakaan Mobil

KABAR BURUK PNS,TNI/Polri Tak Ada Kenaikan Gaji Tahun Depan, Ini Alasan Sri Mulyani Menkeu Jokowi

Berikut deretan ucapan Selamat Hari Kemerdekaan ke-75 RI yang cocok untuk Update Status WhatsApp (WA), Instagram (IG) hingga Facebook.

Tak terasa, Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan pada Senin, 17 Agustus 2020.

Selain menggelar upacara bendera dan acara perlombaan, merangkai kata-kata atau ucapan bergambar selamat 17 Agustus juga merupakan bagian dari merayakan Hari Kemerdekaan.

Berikut ini deretan Ucapan Selamat HUT ke-75 RI Cocok Untuk Update Status WhatsApp Instagram hingga Facebook

Dirangkum Tribunnews dari beberapa sumber, Jumat (14/8/2020).

Bahasa Inggris

1. With freedom in the mind, faith in the words, pride in our souls. Let's salute the nation on Independence Day!