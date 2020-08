FOTO: Jelang HUT RI, The Body Shop Promo Kemerdekaan Tawarkan Diskon hingga 50 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA JR

Sejumlah pelanggan melihat prodak dari The Body Shop di Trans Studio Mall (TSM), Makassar, Sabtu (15/8/2020). Promo Kemerdekaan menghadirkan produk favorit dengan harga spesial diskon up to 50 persen dan bisa langsung mendaftarkan diri menjadi member tanpa minimum pembelanjaan. Dengan menjadi member, langsung mendapatkan voucher berbelanja senilai Rp 150 ribu berlaku hingga 2 September 2020.