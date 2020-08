BURUAN! Ada Promo Kemerdekaan Pizza Hut, Richeese Factory, Burger King hingga Hokben

TRIBUN-TIMUR.COM,- Jangan lewatkan promo kemerdekaan.

Sambut kemerdekaan atau HUT RI ke 75, berbagai restoran cepat saji berikan promo menarik.

Restiran tersebut seperti KFC, Hokben, Pizza Hut, dan richeese factory.

Contohnya, promo Richeese Factory yang berlaku mulai Selasa, 11 Agustus 2020.

Promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10.00-17.00 WIB.

Untuk mendapatkan promo Richeese Factory ini ada 7 syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, di antaranya:

1. Promo berlaku mulai 11 Agustus 2020, mulai pukul 10.00 s.d 17.00 WIB.

2. Berlaku di seluruh outlet RF.

3. Promo hanya berlaku Dine In, Take Away dan Drive Thru