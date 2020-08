Spesifikasi Lengkap Redmi 9A, Ponsel Gaming Harga Rp 1 Jutaan, Ada Promo Khusus bagi Mi Fans

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Setiap bulannya, setiap brand smartphone ternama bakal merilis produk terbaru.

Hal tersebut tak lain karena, banyaknya daya beli masyrakat yang menjadikan handphone tak lagi sebagai kebutuhan sekunder namun juga primer dalam menunjang aktivitas.

Spesialnya pada Agustus ini salah satu brand ternama Xiaomi meluncurkan produk terbarunya.

Hal tersebut dalam rangka global tengah merayakan 10 tahun eksistensinya di pasar smartphone dengan tajuk '10 Years of Innovation for Everyone'.

Dilansir dari Wartakotalive, seiring hal itu, Xiaomi Indonesia meluncurkan smartphone terbaru mereka dari seri Redmi A, yakni Xiaomi Redmi 9A, dalam video presentasi perayaan 10 tahun Xiaomi yang ditayangkan secara virtual melalui kanal Youtube Xiaomi Indonesia, Kamis (13/8/2020).

Apa saja keunggulan ponsel entry level ini? Bagaimana pula spesifikasi dan harganya?

Yuk, kita lihat ponsel yang meluncur dengan tagline 'Jagoannya Semua Orang' ini!

Layar dan warna

Redmi 9A mengusung layar 6,53 inci HD+ Dot Drop Display dengan tingkat kecerahan hingga 400 nits.

Country Director Xiaomi Indonesia Alvin Tse mengatakan, kelebihan desain Redmi 9A bukan hanya elegan, tetapi juga mudah digenggam, antislip dan antikotor.