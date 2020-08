None Sebut Pentingnya UMKM Terus Berinovasi di Tengah Pandemi Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Irman Yasin Limpo (None) kembali hadir dalam program #KataNone untuk memberi ruang kepada pelaku usaha UMKM kota Makassar.

Live #KataNone di gelar di Gedung Tribun Timur, Jl Cendrawasih nomor 430, Kota Makassar Kamis (13/8/2020) pukul 19.30 Wita.

Juga disiarkan langsung di akun YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur.

Kata None adalah program inisiasi None dan Tribun Timur untuk saling menguatkan, saling bertemu meski melalui jaringan virtual dan saling berbagi di masa pandemi Covid-19.

Di episode kali ini, host #KataNone Irman Yasin Limpo mengajak Owner UMKM Se'i Sapi Bo' yakni Ryan Marco Samahati.

None mengatakan Pandemi Covid-19 harus menjadi perhatian masyarakat.

"Hari demi hari kita semakin adaptif dengan tatanan baru dan dalam menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.

None mengatakan Pandemi Covid-19 bisa diatasi dengan patuhnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesahatan.

"Selain itu yang perlu diselamatkan adalah ekonomi. Itu yang harus dijalankan bersama. Tentang membangkitkan ekonomi dan mengatasi Pandemi Covid-19," katanya.

UMKM menurutnya adalah pondasi terbawah dalam perekonomian.

Oleh sebabnya, di tengah pandemi Covid-19 kata None perlu ada cara berfikir tak biasa dalam menangani sesuatu.

"Inovasi-inovasi harus selalu muncul. Misalnya teh kemasan dalam botol yang berawal dari Indonesia. Ini adalah inovasi karena seluruh dunia awalnya hanya minum teh lewat cangkir," katanya.

"Yang paling penting di bisnis khususnya UMKM adalah inovasi. Ruang itu banyak kalau kita mau berfikir out of the box," katanya.

Namun ia menegaskan untuk terus berinovasi tanpa meningkalkan hal lama dan yang baik.

"Kita mengembangkan tidak perlu mematikan," katanya.