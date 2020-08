Jaksa Pinangki Kepergok Operasi Plastik di Amerika Serikat, Berapa Biayanya?

TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Jaksa Pinangki beberapa waktu terakhir viral dan menjadi sorotan.

Wanita bernama lengkap Pinangki Sirna Malasari ini ditahan karena ketahuan membantu pelarian buronan Djoko Tjandra.

Pada Rabu (12/8/2020), Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Dalam program Aiman yang tayang di Kompas TV edisi 10 Agustus 2020 lalu tentang kasus Djoko Tjandra, gaya hidup glamor Jaksa Pinangki menjadi salah satu yang disoroti.

• Indahnya Pemandangan Matahari Terbenam di Wisata Pantai Topejawa

• Sering Berkerumun dan Tak Pakai Masker, Hasil Rapid Test Jerinx SID Kejutkan sang Istri

• Terpilih Aklamasi Pimpinan Ketua PMII IAIN Palopo, Ini Profil Rafika

Ia diberitakan gemar plesiran ke luar negeri dengan fasilitas kelas atas, bahkan pernah melakukan operasi plastik di New York, Amerika Serikat.

"Aiman memperoleh sejumlah foto eksklusif atas kegiatan jaksa pinangki yang boleh jadi berada di luar kewajaran dari hasil pendapatannya sebagai jaksa eselon 4. Mulai dari operasi implan bagian wajah di Amerika Serikat hingga plesir luar negeri yang kerap menggunakan kelas atas pesawat." Demikian diungkapkan dalam video tersebut.

Aiman juga sempat mengulasnya dalam sebuah tulisan di laman Kompas.com. Dari hasil penelusuran, implan yang dilakukan Jaksa Pinangki ditangani oleh dr Andrew Jacono.

Jacono membuka praktik di New York Center for Plastic Surgery yang beralamat di Park Avenue, New York City, Amerika Serikat.

Dalam laman klinik itu disebutkan bahwa Jacono memiliki banyak prestasi.

Spesialisasinya adalah operasi hidung.

• 8 Potret Rumah Mewah Nella Kharisma, Pedangdut yang Masuk Nominasi Ambyar Awards 2020

• Aturan Baru Liga 1 Boleh Transfer Pemain, Bagaimana dengan PSM?

• Derita Saipul Jamil Usai Tertimpa Skandal Pelecehan Seksual, Kini Alami Hal Ngeri Diungkap Sosok Ini