BERITA Viral: Pengakuan Desainer Oscar Lawalata yang Ubah Jenis Kelamin, Serta Agama yang Dianut

TRIBUN-TIMUR.COM - Nama perancang busana Oscar Lawalata tiba-tiba menjadi sorotan publik. Hal itu muncul setelah ia menyatakan mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan.

Pengumuman mengenai perbuahan jenis kelamin tersebut disampaikan sendiri oleh ibu kandung Oscar Lawalata, Reggie Lawalata melalui saluran YouTube pribadinya, 5 Agustus lalu.

Pada konten tersebut, Reggy menjawab pertanyaan para netizen mengenai jenis kelamin anak sulungnya tersebut.

"Wanita, firm," kata Reggie saat menjawab pilihan gender Oscar.

Reggie kemudian mengungkapkan bahwa dia telah menerima kondisi anak pertamanya sejak lima hingga enam tahun lalu.

Kala itu, ia menuturkan telah berbicara dari hati ke hati bersama Oscar serta mendukung segala pilihan yang diambil anaknya itu.

"Pilihan Oscar, apapun itu, saya support karena bagaimanapun kamu adalah anak saya. Apapun kamu, I love you so much, so you can do what you want. Whatever what you want, dan saya tidak peduli sama semua orang," katanya.

Setelah itu, dia juga mengatakan berbicara dengan putra bungsunya, Mario dan mereka sepakat untuk mendukung apapun yang membuat Oscar bahagia.

Kendati demikian, Reggie mengatakan, tak bisa memungkiri jika pada dasarnya ia ingin memiliki anak seperti pada umumnya.

Salah satu caranya adalah dengan menyuruh Oscar ikut latihan karate serta basket bersama adiknya, Mario Lawalata.