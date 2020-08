Ciptaan Ismail Marzuki, Lirik Lagu Indonesia Pusaka Lagu Wajib Nasional untuk HUT Kemerdekaan RI

Pedagang bendera mulai memadati Jl Ap Pettarani, Makassar, Minggu (2/8/2020). Jelang perayaan HUT RI ke-75, sejumlah penjual bendera musiman mulai bermunculan di berbagai sudut Kota Makassar.Harga bendera mulai Rp 20.000 hingga Rp. 350 ribu per lembar. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut Lirik Lagu Indonesia Pusaka, salah satu lagu wajib Nasional yang dinyanyikan saat Perayaan HUT Kemerdekaan RI.

Melansir Wikipedia.org, Indonesia Pusaka merupakan lagu ciptaan Ismail Marzuki.

Lagu Indonesia Pusaka biasa dinyanyikan saat perayaan Proklamasi Indonesia, atau acara kebangsaan lainnya seperti HUT Kemerdekaan RI.

Berikut adalah Lirik Lagu Indonesia Pusaka:

Indonesia tanah air beta

Pusaka abadi nan jaya

Indonesia sejak dulu kala

Slalu dipuja-puja bangsa

Disana tempat lahir beta

Dibuai dibesarkan bunda

Tempat berlindung di hari tua

Sampai akhir menutup mata

Sungguh indah tanah air beta

Tiada bandingnya di dunia

Karya indah Tuhan Maha Kuasa

Bagi bangsa yang memujanya

Indonesia ibu pertiwi

Kau kupuja kau kukasihi

Tenagaku bahkan pun jiwaku

Kepadamu rela kuberi

Kunci Gitar Indonesia Pusaka

Intro : C F C ~

Dm G ~ C ~