Jhon Travolta Jadi Bos Mafia, Ini Sinopsis Film Criminal Activities

TRIBUN-TIMUR.COM - Criminal Activities (2015) dibintangi oleh Michael Pitt, Dan Stevens, Christopher Abbott, Rob Brown, Edi Gathegi, Jackie Earle Haley, dan John Travolta.

Dalam debut sutradara Jackie Earle Haley, Criminal Activities, empat teman harus menjadi penjahat untuk membayar utangnya kepada mafia John Travolta. Criminal Activities adalah karya sutradara pertama oleh aktor Jackie Earle Haley (Watchmen), yang dinominasikan untuk Oscar pada 2007 untuk perannya dalam Little Children.

Criminal Activity akan tayang di bioskop TransTV malam ini, Senin (10/8/2020) pukul 23.30 WIB

Sedangkan skenarionya ditulis oleh Robert Lowell.

Jackie Earle Haley membuat film debutnya berdasarkan naskah tanpa filter.

Terlepas dari John Travolta, yang telah menjadi gangster beberapa kali di luar peran ikonisnya dalam Pulp Fiction, lawan mainnya juga terlibat dalam kegiatan kriminal dalam film mereka: Michael Pitt (Funny Games US) memerankan Jimmy Darmody.

Serta Dan di Boardwalk Empire Stevens (Downton Abbey) terlibat dalam transaksi narkoba di Rest in Peace - A Walk Among The Tombstones.

Edi Gathegi dan Dan Stevens dalam Criminal Activities (2015)



Berikut sinopsis Criminal Activities: