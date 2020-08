Hotel The Rinra Siap di Era Kebiasaan Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Director of Sales and Marketing The Rinra Hotel, Ari Priswidyastuti menjabarkan inovasi The Rinra di era kebiasaan baru (new normal).

Hal tersebut disampaikannya saat saat menjadi narasumber di Bincang Kota Virtual Tribun Timur dengan tema Bincang Kota Virtual Tribun Timur dengan tema "Rindu Event", Senin (10/8/2020).

Dirinya menyebut, The Rinra siap menghadapi new normal.

"Kami sudah sangat siap dengan new normal," katanya.

Kesiapan tersebut kata dia, ditunjukkan dengan beberapa postingan The Rinra memposting di media sosialnya tentang video new normal.

"Ada beberapa postingan yang sudah kami posting di sosmednya atau youtube Rinra tentang video-video new normal," katanya.

Dia menjabarkan bahwa barang-barang EO yang loading akan disemprot dengan cairan disinfektan.

"Proses tamu cek in, seandainya EO mau loading, semua barang-barang termasuk barang dekor disemprot disinfektan, jadi aman," jelasnya.

Untuk karyawan, kata dia, begitu juga dengan regulasinya.

"Untuk bagian makan ya tetap makan, dia nda menyentuh yang banquet, semua ready termasuk tamu yang cek in pun semua meja office kami ada akriliknya," katanya.

Menurutnya, itu sama dengan yang dilakukan di apotik dan rumah sakit.

"Sudah persis kayak rumah apotik dan rumah sakit. Jadi tidak ada kontak langsung sama tamu," sambungnya.

Dikatakan pula, semua pintu masuk telah disiapkan wastafel untuk mencuci tangan.

Kemudian security yang bertugas mengecek suhu tubuh.

"Apapun event kami sudah ready, termasuk wedding," katanya.