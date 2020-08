VIDEO: Nginap di The Rinra, Wajib Bawa Surat Kesehatan Bebas Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen The Rinra Makassar mempersyaratkan surat sehat atau bebas dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk menginap di The Rinra Makassar.

Hal itu disampaikan oleh Director of Sales and Marketing The Rinra Hotel Ari Priswidyastuti dalam Tribun Business Forum, beberapa waktu lalu.

"Jadi tamu harus melampirkan surat sehat yang aslinya untuk bermalam di The Rinra. Kami akan foto copy-kan surat itu," katanya.

The Rinra hanya menerima surat sehat berupa PCR atau Rapid Test.

The Rinra juga memberikan batas antara tamu dan pegawai.

"Jadi, ada pembatas antara recepsionis dan tamu yang bisa melindungi dari kontak langsung," katanya.

Selain itu, kamar akan disemprotkan disinfektan. Karyawan yang menjadi housekeeping menggunakan hazmat saat sedang bekerja.

"Jadi para tamu biasanya kebingungan melihat orang menggunakan hazmat. Dikiranya tenaga kesehatan padahal mereka adalah karyawan kami," jelasnya.

Apa saja katanya, berikut videonya!(*)