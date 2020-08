Pemain PSM Makassar Hadiri Lauching 145 Sport Store Tomakaka Group di Mamuju

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Tomakaka Group melebarkan sayap bisnisnya.

Kini merambah ke usaha bidang olahraga dengan membuka 145 Sport Store di Jl, RE Marthadinata, Kelurahan Simboro, Kabupatem Mamuju, Minggu (9/8/2020).

Lauching 145 Sport Store dihadiri langsung sejumlah pemain PSM Makassar, diantaranya Resky Pellu, Hasyim Kipuw, Zulkifli Zukur, Hendra Wijaya, Aji Kurniawan dan satu pemain Arema Malang, Christian Viola.

Pengguntingan pita oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar, H Muhammad Hamzih dan Kepala DPM PTSP Muhammad Rahmat Sanusi tandai peresmian.

Direktur 145 Sport Store, Putra Muhammad Taufan mengatakan, 145 Sport Store hadir dengan peralatan atau fasilitas olahraga yang berkualitas.

"Sesuai dengan hastage yang saya digunakan Veni Vidi Vici (saya datang, saya lihat, saya menang) be kuality and be atlet. 145 fride, Sulbar fride. Hadir dengan memberikan kualitas,"kata Putra Muhammad Taufan kepada wartawan usai peresmian.

Dia mengatakan, 145 Sport Store juga hadir melengkapi kekurangan faslitas olahraga di Mamuju selama ini.

Seperti sepakbola, basket, sepeda dan futsal dan olahraga lainnya, utamanya jelang persiapan Porprov Sulbar.

"Untuk awal pembukaan ini kita langsung berikan diskon 40 persen. Dari 10 persen keuntungan hari ini, kita akan saluruhkan kepada korban bencana Masamba. Untuk atlet ada diskon khusus dengan pembuktian memang dia adalah atlet,"tuturnya.

Dikatakan nama 145 Sport Store bermakna, satu memiliki makna satu tujuan. Kemudian 4 tambah 5 sama dengan sembilan, kami sembilan bersaudara untuk mengembangkan bisnis PT Tomakaka Group.