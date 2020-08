Inilah 'Blackpink' Cilik Asal Sukabumi yang Mendunia, Menang Kontes Cover Dance How You Like That

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Siapa menyangka, talent-talent cilik ini akan menjangkau dunia?

Ya, baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan gerakan lincah dari anak-anak perempuan yang memperagakan salah satu girl KPop ternama Blackpink.

Seperti diketahui, Blackpink adalah idol Kpop yang saat ini mendunia dan digandrungi.

Melalui How You Like That Dance Cover Contest, lalu membuat anak-anak perembuan tersebut berhasil dikenal dunia.

Ya, inilah keempat bocah cilik asal Sukabumi, Jawa Barat, yang berhasil menjadi pemenang Special Award Blackpink How You Like That Dance Cover Contest.

Dilansir dari Tribunnews.com, event ini diselenggarakan akun Official Black Pink dan Y-G Entertainment.

Mereka adalah Mikayla sebagai Jennie Blackpink, Fahira Nazwa sebagai Jisoo, Athiya sebagai Lisa dan Syifa sebagai Rose Blackpink.

Kontes tersebut dinilai dari video yang telah di unggah dalam akun Youtube Official Mikayla Channel.

Hingga akhirnya mereka mendapatkan Special Award dari sekian banyak tim dance sedunia yang mengirimkan.

Blink Kids ini terdiri dari empat member yang masih berumur 8 tahun.