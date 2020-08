VIRAL Video Pernikahan Berantakan Seketika saat Ledakan Lebanon, Pengantin Wanita Terhempas

TRIBUN-TIMUR.COM - Ledakan dahsyat Beirut Labanon pada Selasa (4/8/20) lalu, membawa kabar duka.

Sejumlah orang terluka hingga meninggal dalam peristiwa ledakan tersebut.

Belakangan, sebuah video viral menunjukan seorang wanita yang sedang melaksanakan sesi foto Pernikahan terhempas ledakan.

Senyum wanita ini lenyap seketika saat dirinya terhempas ledakan.

Pada Selasa 4 Agustus 2020 sekira pukul 6.07 sore waktu setempat terjadi ledakan dahsyat di Beirut Lebanon.

Sebelum terjadi ledakan tersebut wanita ini sedang melakukan sesi foto pernikahannya.

Tak sengaja ledakan tersebut terekam dalam video sepasang pengantin ini yang sejatinya akan mengambil foto Pernikahan mereka.

Melansir TribunStyle: NASIB Pengantin yang Pernikahannya Dihempas Ledakan di Lebanon, Senyum Bahagia Lenyap Seketika, Dikutip dari ABC, video tersebut diunggah oleh akun Twitter bernama @sidchan.

"My heart is so heavy

Saddest things ever