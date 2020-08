VIDEO: Mengaku Jamunya Dipesan Ratu Elizabeth, Hadi Pranoto Dianggap Bagian dari Sunda Empire

TRIBUN-TIMUR.COM - Polemik obat antibodi milik Hadi Pranoto yang diklaim bisa menyembuhkan penderita Covid-19 masih ramai dibicarakan publik.

Sebab, Hadi Pranowo sempat mengklaim kalau obat herbal buatannya sudah dipesan oleh Ratu Elizabeth II.

Tak sedikit, ia mengklaim mengirimkan 5.000 botol obat antibodi tersebut ke Ratu Elizabeth II dan hasilnya memuaskan.

Hal itu pun sontak saja membuat sejumlah publik figur bereaksi.

Di antaranya yakni Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, dan Founder and CFO PT Taman Kreasi dan Inovasi, Iman Sjafei.

Keduanya memang cukup sering mengomentari isu yang sedang ramai melalui media sosial Twitter.



Ratu Elizabeth II memesan ramuan obat milik Hadi berawal dari hasil riset dan antar-negara mengenai perkembangan obat wabah Covid-19.



Melalui akun Twitter-nya, Iman Sjafei memposting screen shoot artikel berita berjudul "Boleh Percaya Boleh Tidak, Hadi Pranoto Sebut Obat Corona Dipesan Ratu Elizabeth".

Ia pun tampaknya geli dengan pengakuan Hadi Pranoto tersebut.

Iman Sjafei menyindir kalau Hadi Pranoto merupakan bagian dari Sunda Empire.

"Hadi Pranoto ini Sunda Empire deh kayanya," tulisnya.

Tak hanya Iman Sjafei, Yunarto Wijaya juga ikut mengomentari pernyataan Hadi Pranoto tersebut.

Yunarto Wijaya juga memposting artikel berita dengan judul serupa di media yang berbeda.

Ia pun meminta untuk menghentikan soal Hadi Pranoto tersebut.

"Enough with this guy...," tulisnya.

Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul Hadi Pranoto Klaim Antibodi Covid-19 Dipesan Ratu Elizabeth, Iman Sjafei: Dia Sunda Empire Kayaknya, https://bogor.tribunnews.com/2020/08/05/hadi-pranoto-klaim-antibodi-covid-19-dipesan-ratu-elizabeth-iman-sjafei-dia-sunda-empire-kayaknya?page=all.