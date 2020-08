TRIBUN-TIMUR.COM - Harga dan spesifikasi Oppo Reno4 dan Oppo Watch, Apple Watch kalah karena lengkungan.

Brand Oppo baru saja memperkenalkan 2 flagship-nya.

Oppo resmi memboyong salah satu model terbaru dari keluarga Reno series, Reno4, ke Indonesia.

Penerus Reno3 yang sempat dikenalkan di China awal Juni lalu itu diluncurkan di Tanah Air dalam sebuah perhelatan bertajuk "Clearly The Best You", Kamis (6/8/2020) malam.

Pada Reno4, Oppo menanggalkan desain layar berponi konvensional, biasa disebut waterdrop notch, yang sempat dipakai Reno3.

Sebagai gantinya, Oppo Reno4 kini mengusung layar dengan tampilan dual punch-hole yang digunakan untuk menampung kamera selfie 32 MP dan satu kamera berupa sensor yang dijuluki AON Smart Sensor.

Sensor tersebut bisa digunakan untuk beragam fitur cerdas (smart).

Di antaranya mencakup Smart Spying Prevention yang bisa menyembunyikan notifikasi sensitif, Smart AirControl untuk mengontrol ponsel dengan gestur tangan, Smart Rotation, dan Smart Always-on Display.

"Hanya wajah yang terdaftar di Reno4 yang bisa melihat notifikasi pesan. Ketika terdeteksi ada wajah orang lain, maka pesan tersebut akan disembunyikan untuk melindungi privasi," ujar Public Relations Manager, Oppo Indonesia, Aryo Meidianto, di gelaran Reno4 Pre-Launch Event yang digelar secara online, awal pekan ini.

Oppo Reno4 (GIZMOCHINA)

Masih soal kamera, untuk menunjang kinerja fotografi, Reno4 dibekali dengan empat buah kamera yang terpatri di bagian belakangnya.