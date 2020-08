BERLANGSUNG, 4 LINK Live Streaming SCTV Sevilla vs AS Roma, Link TV Online Liga Europa Vidio.com

4 LINK Live Streaming SCTV Sevilla vs AS Roma, Link TV Online Liga Europa Vidio.com

Saksikan Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com laga Live Streaming Sevilla vs AS Roma di Liga Europa pada Kamis (6/8/2020) malam ini dan Sesaat Lagi akan Sedang Berlangsung.

Jadwal Siaran Langsung Liga Europa via Live Streaming SCTV akan menyajikan Sevilla vs AS Roma.

Live Streaming Sevilla vs AS Roma akan tayang via Siaran Langsung SCTV & via Live Streaming TV Online Vidio.com mulai pukul 23.55 Wib.

Sevilla vs AS Roma akan dihelat di MSV-Arena, Duisburg, Jerman.

Laga Sevilla menghadapi AS Roma ini nantinya digelar satu leg dan dihelat di Jerman selaku tuan rumah final Liga Europa.

Pasalnya, duel Sevilla vs Roma ini belum melakoni leg pertama akibat pandemi Covid-19.

Kondisi tersebut membuat UEFA selaku otoritas tertinggi sepak bola Eropa memutuskan untuk mencari pemenang duel Sevilla vs AS Roma lewat satu leg, bukan kandang-tandang.

Adapun laga Inter vs Getafe juga diselenggarakan satu leg.



"Babak 16 besar leg pertama yang ditunda (Inter vs Getafe dan Sevilla vs Roma) diubah menjadi pertandingan leg tunggal di Jerman," demikian pernyataan UEFA yang dikutip dari Kompas.com.

Dalam daftar 22 pemain utama yang akan memperkuat AS Roma pada lanjutan Liga Europa musim ini, tidak ada nama Chris Smalling.