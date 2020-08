5 Rekomendasi Film Korea Terlaris Tahun 2020 Ada The Man Standing Next hingga Honest Candidate

Lalu apa saja Film Korea terlaris tahun 2020?

Di tahun 2020, Korea Selatan merilis beberapa film, mulai dari genre action, thriller, drama, hingga horor.

Dari sederet film yang dirilis, rupanya ada lima film Korea yang paling laris di tahun 2020.

Berikut 5 film Korea terlaris tahun 2020:

Film The Man Standing Next

Film The Man Standing Next diadaptasi dari novel non-fiksi yang menceritakan pembunuhan Jendral Park Chung Hee sekitar tahun 1979.

Novel tersebut bertajuk Chief of Namsan karya Kim Choong Sik.

Tulisan itu juga ernah ditayangkan di korean Dong-A Ilbo Korea pada 1990-1992 yang juga menceritakan kisah nyata dari Kepala KCIA, Kim Hyong UK.

Sementara film ini tayang perdana di Korea Selatan pada 22 Januari 2020 dan menduduki puncak box office hingga 4 Februari 2020.