MarkPlus, Inc. kembali menghadirkan Government Roundtable edisi ke-16, yang mengambil tema Sulawesi Selatan Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Akan hadir dan bicara, termasuk Gubernur M Nurdin Abdullah.

Simak Webinar Government Roundtable Seri-16, Mengupas Inovasi Kepala Daerah di Era New Normal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perusahaan konsultan manajemen, MarkPlus, Inc kembali menyelenggarakan event virtual Government Roundtable edisi ke-16 via Zoom pada Senin (10/8/2020) mulai pukul 13:30 WITA.

Mengusung tema Sulawesi Selatan: Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, event ini terselenggara berkat dukungan Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Makassar.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah bersama Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Bupati Bantaeng Ilham Azikin dan Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin akan tampil sebagai narasumber.

Event virtual MarkPlus Government Roundtable (Handover)

Mereka akan berkolaborasi bersama Founder & Chairman MarkPlus, Inc Hermawan Kartajaya.

Hermawan Kartajaya menuturkan, Government Roundtable digelar sebagai tempat wadah bagi insan pemerintah untuk menunjukan inovasi dan kreativitas di era pandemi Covid-19 dan menyambut tatanan New Normal atau kebiasaan baru.

"Bagi MarkPlus, New Normal itu ketika masa WFH, menjalani kebiasaan baru serba online dari rumah. Sekarang itu Next Normal, masa pelonggaran dan ekonomi mulai dibuka kembali, namun dengan protokol kesehatan ketat. Masyarakat beraktivitas dengan kebiasaan baru," kata via rilis ke Tribun, Kamis (6/8/2020).

Government Roundtable merupakan webinar gratis bagi siapapun yang ingin bergabung. Tahun ini, kegiatan tersebut telah berjalan selama 15 kali sejak 15 Juni 2020.





Selama itu, Government Roundtable berhasil menghadirkan sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. (*)

Rencanakan Momentum untuk Bangkit

Hermawan menekankan, semua pelaku industri maupun pemerintahan harus tetap merencanakan momentum untuk bangkit lagi ketika ekonomi benar-benar dibuka kembali saat virus mengalami penurunan signifikan.

“Sehingga Government Roundtable diharapkan menjadi ajang berbagi langkah pemerintah baik ketika menghadapi Covid-19 maupun post Covid-19., “ pungkasnya. (*)