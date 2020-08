Industri Perhotelan di Makassar Harapkan Sertifikat Aman Covid-19 dari Pemerintah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Industri Perhotelan di Kota Makassar berharap pemerintah melalu Dinas Pariwisata dapat memberikan sertifikat operasional untuk standar protokol kesehatan.

Sertifikat aman dari Covid-19 ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada tamu hotel dan wisatawan yang hendak menginap hingga berkegiatan.

Hal itu disampaikan Manager Claro Makassar Richwan Wahyudi dalam Program Tribun Business Forum seri #10 kembali disiarkan Kamis (6/8/2020) mulai pukul 16.00 - 17.15 Wita.

Kali ini tema yang diusung yakni Inovasi Industri Perhotelan di Era Kebiasaan Baru.

Selain Richwan, hadir juga Publc Relation (PR) Grand Maleo Hotel Makassar Stephanie Andi Hamzah dan Marcomm Manager Claro Makassar Richwan Wahyudi.

Juga akan hadir Director of Sales and Marketing The Rinra Hotel Ari Priswidyastuti dan Executive Assistant Manager Novotel Grand Shayla Makassar Winaryo.

"Kita juga berharap kepada pemerintah untuk memberikan sertifikasi agar Hotel Claro dan lainnya bisa menggelar acara karena event sudah mulai berdatangan," katanya.

Senada dengan Ari Priswidyastuti, ia berharap tak ada lagi larangan karena telah banyak hotel di Makassar yang siap memasuki era new normal ini.

"Dari kami sudah siap, mulai dari pelayanan dan semua sesuai standar seperti pelayan menggunakan faceshield, masker dan protokol kesehatan lainnya. Kami mohon kembali normal. Sekali lagi kami sudah siap," katanya.

Untuk syarat mengantongi sertifikat tersebut, Stephanie Andi Hamzah berharap ada kejelasan dari pemerintah, agar hotel di Makassar bisa lebih siap.

"Permintaan bisa lebih memperjelas informasi. Apa saja kelengkapan dan persyaratan agar kita mendapat sertifikasi itu. Ini agar para tamu bisa lebih percaya dan nyaman. Sehingga tidak adalagi keraguan," katanya.

Winaryo juga berharap pemerintah bisa mempertimbangkan kondisi perhotelan di Kota Makassar.

"Kami juga tidak gegabah tapi kita butuh bisnis ini tetap berjalan. Untuk itu perlu ada pertimbangan untuk memberi ruang gerak kepada perhotelan. Dengan tetap dinamika dan kondisi yang selalu dikomunikasikan," katanya.