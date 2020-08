Hadirkan Spesial Price, Cara Novotel Grand Shayla Makassar dan Grand Maleo Gaet Pengunjung

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menghadirkan promo merupakan salah satu cara hotel untuk menggaet pengunjung di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Seperti yang dilakukan Novotel Grand Shayla Makassar dan Grand Maleo Makassar.

Hal tersebut disampaikan dalam Tribun Business Forum seri #10 kembali disiarkan Kamis (6/8/2020) mulai pukul 16.00 - 17.15 Wita.

Program ini akan kembali disiarkan di Facebook dan YouTube Tribun Timur.

Kali ini tema yang diusung yakni Inovasi Industri Perhotelan di Era Kebiasaan Baru.

Dengan menghadirkan Publc Relation (PR) Grand Maleo Hotel Makassar Stephanie Andi Hamzah dan Marcomm Manager Claro Makassar Richwan Wahyudi.

Juga akan hadir Director of Sales and Marketing The Rinra Hotel Ari Priswidyastuti dan Executive Assistant Manager Novotel Grand Shayla Makassar Winaryo.

Winaryo mengatakan selain mengutamakan safety bagi tamu, vendor hingga karyawan, Novotel Grand Shayla Makassar juga menghadirkan promo untuk lebih menggaet pengunjung.

"Selain menciptakan kenyaman kami memberikan beberapa benefit seperti special price Rp 820 ribu sudah bisa menginap breakfast dengan lunch dan dinner," katanya.

Ada juga paket makan bareng bersama keluarga Rp 3 juta dengan 3 kamar, breakfast dan paket BBQ.