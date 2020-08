Diluncurkan, Ini Spesifikasi dan Keunggulan All New Corolla Cross

All New Corolla Cross

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Toyota-Astra Motor (TAM) memberikan kejutan di tahun 2020 untuk pelanggan di Indonesia dengan meluncurkan All New Corolla Cross, Kamis (6/8/2020).

All New Corolla Cross adalah sebuah SUV High Compact yang menawarkan beragam keunggulan untuk pelanggan SUV perkotaan.

Desain eksterior Corolla Cross menampilkan kesan elegan, dinamis, dan powerful sebagai trademark Corolla.

Sementara postur tubuh yang tinggi dan gagah mencitrakan diri sebagai Urban SUV berkelas dan menyimpan banyak potensi yang bisa dinikmati oleh penumpang yang duduk di dalamnya.

Desain bodi yang tebal, kokoh, dan aerodinamis merupakan pernyataan atas status sosial pemiliknya yang mapan dan memiliki taste yang tinggi atas tren lifestyle yang bergerak dinamis.

All New Corolla Cross hadir dalam 2 varian yang semuanya memiliki transmisi CVT yaitu All New Corolla Cross 1.8 versi Gasoline dan All New Corolla Cross Hybrid Electric Vehicle (HEV).

All New Corolla Cross berbahan bakar gasoline menggunakan engine 1.8L 2ZR-FE yang mampu mencapai power maksimum 140 ps/6.400 rpm dan torsi 17,5 kgm/4.000 rpm, yang menawarkan sensasi berkendara melebihi ekspektasi.

SUV perkotaan dengan kapasitas 5-penumpang ini memiliki panjang 4.460 mm, lebar 1.825 mm, dan tinggi 1.620 mm.

Corolla Cross memberikan ruang yang memadai antara bangku baris pertama dan kedua, termasuk ruang bahu penumpang yang lega dan nyaman.

Wheelbase sejauh 2.640 mm tidak hanya membuat area kabin semakin lapang, tapi juga memastikan mobil terasa nyaman di jalan ditambah dengan volume bagasi yang luas dengan ketinggian lantai yang pas untuk mempermudah meletakkan barang.