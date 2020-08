Ada Japrika di Website KPU Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar terus berinovasi. Teranyar, mereka membuat program bernama Jaringan Aduan dan Laporan Masyarakat (Japrika) di website kotamakassarkpu.go.id.

Komisioner KPU Makassar Endang Sari mengatakan, program ini merupakan program Divisi Hukum dan Pengawasan.

Dimana melalui program tersebut, masyarakat dapat mengadukan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, pakta integritas ad hoc KPU Kota Makassar yang meliputi, Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Ini penting jelang pelaksanaan pemilihan Wali Kota Makassar. Jadi, bila mendapatkan dugaan pelanggaran, hubungi KPU Makassar melalui surat, datang langsung, telepon, media sosial, atau Japrika," ujar Endang, Kamis (6/8/2020).

Menurutnya, program ini dihadirkan sebagai ruang bagi publik untuk memantau dan mengawasi penyelenggara agar menjalankan tugasnya sesuai standar kode etik dan kode prilaku sehingga bisa bekerja secara profesional dan berintegritas.

"Karena kami percaya Pemilihan yang berintegritas dimulai dari penyelenggara yang berintegritas. Program ini untuk mengawasi penyelenggara dan pelanggaran yang lain yang bisa mencederai kualitas penilihan,” ujarnya.

Bagi pelapor, fasilitas tersebut menawarkan kerahasiaan identitasnya.

"Selain itu, melalui fasilitas ini pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain," ujar Endang.

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke KPU Kota Makassar, yakni meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut.

Sebab, laporan yang lengkap akan mempermudah KPU Kota Makassar dalam memproses tindak lanjutnya.

“Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan,” kata Endang.

masyarakat dapat mengadukan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, pakta integritas via:

- Datang langsung ke KPU Makassar Jl Perumnas Antang

- Via email ke kpu.makassar@gmail.com

- Telepon melalui (0411) 496555

- Via sosial media: Twitter, Instagram dan FB @KPU_Makassar

- Japrika melalui web KPU Makassar.