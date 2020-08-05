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VIDEO: Dies Natalis ke 59 UNM Dihadiri Gubernur Sulsel
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menghadiri perayaan Dies Natalis 59 Universitas Negeri Makassar (UNM), Selasa (4/8/2020)
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menghadiri perayaan Dies Natalis 59 Universitas Negeri Makassar (UNM), Selasa (4/8/2020). Pada momen tersebut juga berlangsung orasi ilmiah yang dibawakan oleh Ketua Asosiasi Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan Nasional Indonesia, Prof Ganefri. tribun timur/muhammad abdiwan
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas